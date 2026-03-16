Il Trio Mascarade in concerto a Palazzo Corsini con Fantasiestücke

Il Trio Mascarade si esibirà a Palazzo Corsini al Prato sabato 21 marzo con il concerto intitolato

Dopo l’inaugurazione di stagione, Mascarade Opera prosegue la primavera musicale a Palazzo Corsini al Prato con Fantasiestücke, concerto di musica da camera in programma sabato 21 marzo nella Sala Concerti dello storico palazzo fiorentino. Il Trio Mascarade guida il pubblico in un itinerario tra lirismo, immaginazione e intensità espressiva, attraversando il grande repertorio romantico con pagine di Schubert, Schumann e Brahms. Sul palco Julia Lynch, pianista e Direttrice Artistica di Mascarade Opera, insieme al violinista Tijmen Huisingh, primo violino della Netherlands Chamber Orchestra, al clarinettista Lorenzo di Ionna e al soprano Mariam Suleiman, artista del Mascarade Opera Emerging Artists Programme. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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