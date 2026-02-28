L’Oman ha raggiunto un accordo sul nucleare iraniano, mentre le tensioni nella regione continuano a crescere. Le autorità statunitensi mantengono alta l’allerta in vista di possibili azioni militari. La situazione rimane sotto osservazione, con preoccupazioni per un possibile escalation nel Medio Oriente. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni che coinvolge più attori e vari scenari di crisi.

Dopo una giornata di tensioni per il rischio dell’apertura di un nuovo fronte militare in Medio Oriente, è il ministro degli Esteri omanita, Badr Albusaidi, ad aprire uno spiraglio di speranza, annunciando nella serata di ieri "una svolta" nei colloqui tra Stati Uniti e Iran: Teheran ha infatti accettato di smantellare le scorte di uranio arricchito. "Vi rinunceranno", ha detto Albusaidi, mediatore dei negoziati, in un’intervista alla Cbs, aggiungendo che in questo modo l’Iran "non sarà in grado di accumulare effettivamente il materiale che gli permetterà di creare una bomba". Il capo della diplomazia omanita ha spiegato che le attuali scorte verrebbero "miscelate al livello più basso possibile e convertite in combustibile, e quel combustibile sarà irreversibile". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Oman: intesa sul nucleare in Iran. Ma resta l’allerta per l’attacco Usa

