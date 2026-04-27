L' Iran agli Usa | una proposta per riaprire Hormuz ma rinvio sul nucleare

L'Iran ha inviato agli Stati Uniti una proposta che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, con l'intenzione di avviare successivamente negoziati sul suo programma nucleare. La proposta include la ripresa delle attività nello stretto, subordinata alla revoca delle sanzioni economiche internazionali. Al momento, non sono stati ancora definiti i tempi per eventuali colloqui sul nucleare, che sono stati rinviati rispetto alla questione dello stretto.

L'Iran ha presentato agli Stati Uniti una nuova proposta per la riapertura di Hormuz e per l'avvio di colloqui sul programma nucleare di Teheran in una fase successiva, dopo l'apertura dello stretto e la revoca del blocco. Lo riporta Axios. La proposta "si concentra sulla risoluzione della crisi relativa allo Stretto e al blocco statunitense". Intanto il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi è a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. Araghchi ai mediatori, manca il consenso nella leadership iraniana sulle richieste Usa Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi avrebbe chiarito ai mediatori pakistani, egiziani, turchi e qatariani, durante il fine settimana, che non c'è consenso all'interno della leadership iraniana su come affrontare le richieste statunitensi.🔗 Leggi su Feedpress.me

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