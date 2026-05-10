L’Iran minaccia i paesi europei | Risposta immediata con navi nello Stretto di Hormuz

Le autorità iraniane hanno annunciato che risponderanno immediatamente con l’utilizzo di navi nello Stretto di Hormuz, in risposta a ciò che definiscono provocazioni da parte dei paesi europei. La tensione nella regione si intensifica dopo le dichiarazioni di Teheran, che ha rafforzato la sua presenza militare e ha avvertito di possibili azioni di risposta. Nessun dettaglio sulle modalità o tempistiche di queste azioni sono stati forniti finora.

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Sale ancora la tensione in Medio Oriente dopo le ultime dichiarazioni arrivate da Teheran. L’ Iran ha infatti lanciato un duro avvertimento a due paesi europei, Francia e Gran Bretagna, annunciando una possibile “risposta decisa e immediata” contro qualsiasi nave da guerra inviata nello Stretto di Hormuz, uno dei punti strategici più delicati al mondo per il traffico energetico internazionale. Le parole sono state pronunciate dal viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi, che ha accusato i Paesi europei di voler interferire nella sicurezza della regione. Secondo quanto riferito, Teheran considera inaccettabile la presenza militare straniera nello stretto marittimo, fondamentale per il passaggio di petrolio e gas provenienti dal Golfo Persico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - L’Iran minaccia i paesi europei: “Risposta immediata con navi nello Stretto di Hormuz” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I governi europei garantiranno la navigazione nello Stretto di Hormuz (anche con navi italiane)I governi europei, tra cui l'Italia, insieme al Canada, in una nota congiunta, hanno fatto sapere che "contribuiranno a garantire la libertà di... Iran, Usa pronti a guidare navi nello Stretto di Hormuz. Trump: “Positivi contatti con Teheran” – la direttaIl presidente americano Donald Trump ha affermato che i suoi rappresentanti “stanno avendo colloqui molto positivi” con l’Iran. Argomenti più discussi: Iran, politico minaccia le basi europee; Hormuz, il ritorno della guerra delle petroliere: così cambia la minaccia dell'Iran; Iran: la battaglia dello stretto minaccia la tregua e l’economia; Dire Straits: l’insidia asimmetrica delle mine nello Stretto di Hormuz e il possibile ruolo dell’Italia.