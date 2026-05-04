Le tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sembrano aver registrato un passo avanti, con i rappresentanti americani che stanno svolgendo colloqui con le autorità di Teheran. Nel frattempo, si apprende che le navi statunitensi sono pronte a navigare nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più sensibili della regione. Il presidente americano ha riferito di avere avuto “colloqui molto positivi” con l’Iran, senza fornire ulteriori dettagli.

Il presidente americano Donald Trump ha affermato che i suoi rappresentanti “stanno avendo colloqui molto positivi” con l’Iran. Il Ministero degli Esteri – riferisce la Cnn – iraniano ha dichiarato che Teheran sta esaminando la risposta statunitense alla sua ultima proposta di pace. Intanto le forze statunitensi inizieranno oggi a guidare le navi attraverso lo Stretto di Hormuz, in un’operazione che, secondo un funzionario statunitense, non è una missione di scorta. Il presidente Trump ha annunciato l’operazione domenica, affermando che “paesi di tutto il mondo, quasi tutti non coinvolti nella disputa mediorientale”, hanno chiesto agli Stati Uniti di liberare le navi “bloccate” nello stretto strategico.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa pronti a guidare navi nello Stretto di Hormuz. Trump: “Positivi contatti con Teheran” – la diretta

Iran, Teheran blocca di nuovo Hormuz. Trump: nostre truppe restano

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