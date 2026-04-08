I governi europei garantiranno la navigazione nello Stretto di Hormuz anche con navi italiane

I governi europei, tra cui l’Italia, insieme al Canada, hanno annunciato in una nota congiunta che si impegneranno a contribuire a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. La comunicazione specifica che l’obiettivo è assicurare il passaggio sicuro delle navi nella zona, anche attraverso l’impiego di unità navali italiane. La decisione viene comunicata in un momento di crescente attenzione internazionale sulla sicurezza delle rotte marittime nella regione.

I governi europei, tra cui l'Italia, insieme al Canada, in una nota congiunta, hanno fatto sapere che "contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone si dichiarano pronti a garantire la navigazione commerciale nello Stretto di HormuzSei Paesi – Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Giappone – hanno dichiarato oggi la loro disponibilità a contribuire a un piano...

Iran, Tajani risponde a Trump “Non manderemo navi militari nello Stretto di Hormuz”“Noinon siamo coinvolti in operazioni militariper forzare la situazione delloStretto di Hormuz“.

Temi più discussi: Crisi energetica, in Italia si torna a parlare di Dad a scuola, Valditara frena: Non è contemplata; Lockdown energetico in Italia: non ancora reale, ma i segnali ci sono già; Mercoledì festivo, smart working obbligatorio e settimana di 4 giorni: chi si sta attrezzando contro la crisi energetica; Sportiello: Quanto accaduto a Regeni non può essere dimenticato. Con questo film ribadiamo che il Paese vuole la verità per Giulio.

Leader europei e Canada, contribuiremo a garantire libertà di navigazione a HormuzI nostri governi contribuiranno a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Lo affermano in una nota congiunta i leader Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friederich Merz, Keir Star ... ansa.it

Guerra Iran, aperto lo stretto di Hormuz. Teheran: Serve autorizzazione per passareLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Iran, aperto lo stretto di Hormuz. Teheran: 'Serve autorizzazione per passare' ... tg24.sky.it

Le prime navi mercantili stanno tornando ad attraversare lo stretto di Hormuz, dopo che Washington e Teheran hanno accettato un cessate il fuoco di due settimane. L'avvertimento del presidente americano ai vertici del regime iraniano, la risposta delle Guard - facebook.com facebook

Iran e la tregua di 2 settimane, il prezzo del petrolio crolla con la riapertura dello Stretto di Hormuz: x.com