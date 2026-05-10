L’Iran minaccia escalation regionale Pezeshkian | ‘Non ci piegheremo mai’

L’Iran ha espresso minacce di escalation nella regione, con dichiarazioni che coinvolgono lo Stretto di Hormuz e le basi americane nel Golfo. Nel frattempo, il Qatar sta cercando di mediare tra Stati Uniti e Pakistan per ridurre le tensioni. Le dichiarazioni dell’Iran sono state fatte in un momento di crescenti tensioni e confronti nelle aree strategiche del Golfo. Un rappresentante iraniano ha affermato che il paese non si piegherà di fronte alle minacce.

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