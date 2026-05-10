L’Iran minaccia escalation regionale Pezeshkian | ‘Non ci piegheremo mai’
L’Iran ha espresso minacce di escalation nella regione, con dichiarazioni che coinvolgono lo Stretto di Hormuz e le basi americane nel Golfo. Nel frattempo, il Qatar sta cercando di mediare tra Stati Uniti e Pakistan per ridurre le tensioni. Le dichiarazioni dell’Iran sono state fatte in un momento di crescenti tensioni e confronti nelle aree strategiche del Golfo. Un rappresentante iraniano ha affermato che il paese non si piegherà di fronte alle minacce.
Mentre il Qatar tenta una mediazione con Stati Uniti e Pakistan, l'Iran alza i toni: minacce sullo Stretto di Hormuz e sulle basi Usa nel Golfo Il presidente iranianoMasoud Pezeshkianha ribadito chel’Iran“non si piegherà mai al nemico”, sottolineando che l’eventualeapertura ai negoziatinon rappresenta una resa. “Se parliamo di avviare colloqui, non significa che ci arrendiamo o ci ritiriamo, ma piuttosto che puntiamo arealizzare i diritti dell’Iran e a difendere con forza gli interessi nazionali”, ha dichiarato il presidente secondo l’agenziaIrna. Pezeshkian ha inoltre invitato la popolazione all’unità davanti “alla situazione e alle difficoltà attuali”.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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