Iran il presidente Pezeshkian | Non ci piegheremo alle potenze mondiali

Il presidente iraniano Pezeshkian afferma che il suo Paese non si arrenderà alle pressioni delle potenze mondiali. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescente presenza militare statunitense nella regione e di negoziati sul programma nucleare iraniano. Pezeshkian sottolinea la determinazione di Teheran a mantenere la propria sovranità. La tensione tra Iran e USA continua a crescere, alimentando preoccupazioni nella regione.

Il presidente dell’Iran Masould Pezeshkian ha promesso che il suo Paese non ”si piegherà alle potenze mondiali” nonostante il rafforzamento militare degli Stati Uniti in Medio Oriente e i colloqui sul programma nucleare di Teheran. “Anche se il mondo esterno e le potenze globali ci stanno ingiustamente costringendo a sottometterci, non chineremo il capo”, ha affermato il presidente durante un incontro con gli atleti paralimpici a Teheran. Venerdì Donald Trump ha avvertito che potrebbero esserci attacchi limitati contro l’Iran, anche se il massimo diplomatico del Paese ha affermato che Teheran prevede di avere pronto un accordo nei prossimi giorni a seguito dei colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, il presidente Pezeshkian: "Non perseguiamo l'arma nucleare"Il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che il suo paese non cerca l’arma nucleare, un fatto che ha sorpreso molti osservatori.

Russia, Putin incontra presidente Iran Pezeshkian in TurkmenistanVenerdì ad Ashgabat, il presidente russo Vladimir Putin ha partecipato a un forum internazionale durante il quale ha incontrato i leader di Iran e Turkmenistan.

Trump ha dispiegato in medio oriente un imponente assetto per una eventuale operazione contro l’Iran. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che l’Iran ha “al massimo 10-15 giorni” per accettare un accordo sul programma nucleare e sui missili - facebook.com facebook