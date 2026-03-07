Guerra in Iran oggi | il presidente Pezeshkian in Tv | Non ci arrenderemo mai a Usa e Israele Idf | 230 missili su Teheran centrata l’Università Nuova portaerei nucleare Usa verso il Mediterraneo
Il presidente Pezeshkian ha dichiarato in tv che l’Iran non si arrenderà a Usa e Israele, mentre l’IDF ha riferito di aver intercettato 230 missili su Teheran, alcuni dei quali hanno colpito l’Università della capitale. Nella notte, una nuova ondata di attacchi con missili e droni iraniani ha colpito Dubai, gli Emirati Arabi e il Bahrein. Nel frattempo, una portaerei nucleare statunitense si sta dirigendo verso il Mediterraneo.
Continuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l'area del Golfo Persico. Sale la tensione per le ricercussioni economiche a livello globale. Gli Usa pensano di revocare le sanzioni sul petrolio russo Roma, 7 marzo 2026 – Nella notte una nuova ondata di missili e droni iraniani si sono abbattuti su Dubai, negli Emirati Arabi e in Bahrein. Nell'ottavo giorno di guerra, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato una nuova "vasta ondata di attacchi" contro obiettivi governativi a Teheran, mentre il conflitto continua ad allargarsi su più fronti regionali e a irrigidirsi sul piano politico e militare.
Guerra in Iran, oggi: esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai. Colpiti Israele e Bahrein. Idf: “230 missili su Teheran, centrata l’Università”. Nuova portaerei nucleare Usa verso il MediterraneoContinuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico.
Guerra in Iran, oggi: esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai. Colpiti Israele e Bahrein. Idf: “230 missili su Teheran, colpita l’Università”. Nuova portaerei nucleare Usa verso il MediterraneoContinuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico.
Attacco preventivo lanciato da Israele con Usa contro l'Iran
Guerra Usa Iran, missili su Tel Aviv e Bahrein: colpito un hotel. Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da
Iran, la guerra in diretta: esplosioni a Teheran. Pezeshkian: Non ci arrenderemo mai a USA e Israele e chiede scusa ai Paesi del Golfo, Trump: Resa incondizionata. Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, sabato 7 marzo 2026: ancora esplosioni a Teheran, Dubai, Bahrein e Gerusalemme
È il settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Oltre ai tre paesi belligeranti (Stati Uniti, Israele e Iran) sono stati coinvolti, in vari modi: Libano, Siria, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Iraq, Turchia, Cipro, Sri Lanka, Oman, Az