Guerra in Iran oggi | il presidente Pezeshkian in Tv | Non ci arrenderemo mai a Usa e Israele Idf | 230 missili su Teheran centrata l’Università Nuova portaerei nucleare Usa verso il Mediterraneo

Il presidente Pezeshkian ha dichiarato in tv che l’Iran non si arrenderà a Usa e Israele, mentre l’IDF ha riferito di aver intercettato 230 missili su Teheran, alcuni dei quali hanno colpito l’Università della capitale. Nella notte, una nuova ondata di attacchi con missili e droni iraniani ha colpito Dubai, gli Emirati Arabi e il Bahrein. Nel frattempo, una portaerei nucleare statunitense si sta dirigendo verso il Mediterraneo.