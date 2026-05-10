L’Iran ha inviato la risposta alla proposta Usa per un cessate il fuoco Khamenei | Contrastare il nemico con la forza – La diretta

L’Iran ha consegnato una risposta alla proposta degli Stati Uniti per un cessate il fuoco. Il leader iraniano ha dichiarato che bisogna contrastare il nemico con la forza. Nel frattempo, il segretario di Stato ha fatto una visita improvvisa nella regione, mentre le trattative per chiudere il conflitto proseguono senza annunci ufficiali sui risultati. La situazione rimane incerta, con comunicazioni contrastanti tra le parti coinvolte.

Tappa a sorpresa nelle trattative per chiudere la guerra con l’Iran, con il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, hanno incontrato ieri a Miami il primo ministro e ministro degli Esteri qatariota Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, che, come riportato da Axios, ha cambiato all’ultimo i propri piani dopo il vertice di Washington con il vicepresidente JD Vance, rinviando il rientro a Doha. Trump intanto è tornato ad attaccare il governo italiano. In una telefonata con il Corriere della Sera ha, il presidente americano ha liquidato con sarcasmo l’eventuale invio italiano di dragamine dopo il cessate il fuoco, «L’Italia non c’era quando ne avevamo bisogno», facendo sapere di valutare il ritiro dei contingenti Usa dalle basi italiane.🔗 Leggi su Open.online

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