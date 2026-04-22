L'estensione della tregua USA-Iran è una buona notizia ma solo la riapertura di Hormuz metterà fine alla guerra

La tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran è stata prorogata, suscitando segnali positivi per il percorso verso una possibile soluzione. La riapertura del passaggio strategico di Hormuz è vista come un passo importante, anche se resta da attendere il prossimo incontro tra le due nazioni. Al momento, non sono state comunicate date precise per il secondo ciclo di negoziati, mentre la situazione rimane comunque sotto stretta osservazione.

In attesa di capire quando ci sarà il secondo round di negoziati tra USA e Iran, la proroga della tregua annunciata da Trump suona come una buona notizia per il raggiungimento di un’intesa o almeno alla fine permanente del conflitto. Ma a pesare sul destino della guerra è la riapertura di Hormuz.🔗 Leggi su Fanpage.it

ESTRATEGIA TRUMP-XI: El pacto secreto que acorrala a Irán y cambia el mundo

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