Trump | L’Iran liberi Hormuz Teheran conferma la chiusura e minaccia | Ridurremo in cenere infrastrutture petrolifere legate agli Usa – La diretta

Durante il quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Donald Trump ha comunicato che le forze statunitensi hanno attaccato l’isola di Kharg. Nel frattempo, Teheran ha confermato la chiusura dello stretto di Hormuz e ha minacciato di distruggere le infrastrutture petrolifere legate agli Stati Uniti. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. Trump ha detto che l’Iran è stato sconfitto e vuole un accordo. Gli Emirati arabi uniti denunciano un nuovo attacco contro il loro consolato a Erbil, nel Kurdistan iracheno, che ha fatto due feriti. 🔗 Leggi su Open.online

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