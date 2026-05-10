L’ipotesi Conte-ter prende quota | il tecnico azzurro potrebbe accettare le richieste di De Laurentiis
L’ipotesi di un nuovo governo tecnico prende sempre più corpo, con il nome di un possibile nuovo premier che circola da settimane. Secondo alcune fonti, l’attuale tecnico potrebbe decidere di accettare le richieste avanzate dal presidente di una squadra di calcio, che da tempo si sta confrontando con questa eventualità. Le condizioni principali sono state ripetutamente discusse negli ultimi giorni e sono ormai note a tutti.
Le condizioni, fondamentalmente, le conosciamo tutti: le abbiamo sentite spesso in questi giorni e possono essere racchiuse in una sorta di accettazione, da parte di Antonio Conte, di una campagna acquisti non più “faraonica”, per ovvi motivi, e maggiormente orientata alla valorizzazione dei giovani, in virtù di un ritorno ai capisaldi che hanno reso grande il Napoli in questi vent’anni. Pino Taormina, su Il Mattino, fa il punto della situazione. Conte può venire incontro a De Laurentiis. Spiega il Mattino: Conte sa che De Laurentiis farà riferimento al monte ingaggi e non si opporrà all’eventuale riduzione dei costi, compreso l’addio a Lukaku.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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