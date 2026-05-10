L’ipotesi Conte-ter prende quota | il tecnico azzurro potrebbe accettare le richieste di De Laurentiis

L’ipotesi di un nuovo governo tecnico prende sempre più corpo, con il nome di un possibile nuovo premier che circola da settimane. Secondo alcune fonti, l’attuale tecnico potrebbe decidere di accettare le richieste avanzate dal presidente di una squadra di calcio, che da tempo si sta confrontando con questa eventualità. Le condizioni principali sono state ripetutamente discusse negli ultimi giorni e sono ormai note a tutti.

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