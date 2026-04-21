Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sono in fase di rottura, con il tecnico italiano che avrebbe preso in considerazione la possibilità di trasferirsi in un’altra squadra. Secondo alcune fonti, il club romano sarebbe interessato a ingaggiare l’allenatore e i Friedkin stanno valutando questa ipotesi. La relazione tra Conte e il Napoli sembra essere arrivata a un punto di crisi, mettendo a rischio il proseguimento del contratto in scadenza nel 2027.

Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis sono ai ferri corti. E il matrimonio tra il tecnico italiano più vincente (insieme ad Allegri) e il Napoli potrebbe finire prima della scadenza del 30 giugno 2027. Con una destinazione per l’allenatore leccese che non sarebbe più la Nazionale ma la Roma e con l’obiettivo di riportare lo scudetto nella Capitale che manca dal 2001. Rapporti tesi e nervosi. De Laurentiis non ha gradito tante cose del tecnico campione d’Italia. Gli infortuni incredibili registratisi quest’anno a Napoli, la sua profferta alla Nazionale, la gestione del caso Lukaku, con l’attaccante belga che è rimasto in patria e che di fatto ha disubbidito al Napoli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte-De Laurentiis, verso la rottura: il tecnico tentato dall’ipotesi Roma. I Friedkin al lavoro

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