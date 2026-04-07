Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sul possibile ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Nazionale di calcio. Il nome dell’ex allenatore viene spesso associato a periodi di difficoltà della squadra, grazie alla sua esperienza e alla sua capacità di influenzare subito il rendimento. La questione è diventata centrale nelle discussioni, anche se ufficialmente non ci sono ancora conferme ufficiali in merito a una sua possibile nomina.

Il nome di Antonio Conte è tornato a circolare con forza attorno alla Nazionale italiana. Ogni volta che l’Italia attraversa una fase complicata, il suo profilo riemerge quasi automaticamente: esperienza, carattere, capacità di incidere subito. Ma questa volta c’è un elemento in più che rende la discussione più complessa del solito: Conte è sotto contratto con il Napoli. Da qui nasce una suggestione che, ciclicamente, affascina tifosi e commentatori: è davvero impossibile immaginare un doppio incarico? Un Conte capace di guidare contemporaneamente il club e la Nazionale? A prima vista, l’idea non è così assurda. In altri contesti sportivi, e anche in epoche diverse del calcio, situazioni simili sono esistite. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Nazionale di calcio, prende quota l’ipotesi Conte: ma può davvero tornare in azzurro ora?

Antonio Conte e Napoli, prende quota l’ipotesi del terzo annoL’orizzonte tra Antonio Conte e il Napoli potrebbe estendersi più di quanto si pensasse fino a pochi mesi fa.

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