Lions Sicilia | il modicano Walter Buscema guida il Distretto 108Yb

Un nuovo leader è stato scelto per il Distretto 108Yb dei Lions Sicilia, con il modicano Walter Buscema incaricato di guidare il team di supporto che rappresenta circa 4000 soci. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un cambiamento nelle modalità di gestione del distretto. La sua doppia esperienza professionale e personale sarà al centro del suo mandato, anche se non sono state fornite indicazioni ufficiali sugli effetti di questa caratteristica sulla guida del distretto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui