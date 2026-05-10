Lions Sicilia | il modicano Walter Buscema guida il Distretto 108Yb
Un nuovo leader è stato scelto per il Distretto 108Yb dei Lions Sicilia, con il modicano Walter Buscema incaricato di guidare il team di supporto che rappresenta circa 4000 soci. La nomina è stata annunciata recentemente, segnando un cambiamento nelle modalità di gestione del distretto. La sua doppia esperienza professionale e personale sarà al centro del suo mandato, anche se non sono state fornite indicazioni ufficiali sugli effetti di questa caratteristica sulla guida del distretto.
? Punti chiave Chi guiderà il team di supporto per i 4000 soci?. Come influirà la doppia anima di Buscema sul nuovo mandato?. Quali nuovi strumenti verranno usati per combattere la violenza sulle donne?. Cosa prevede la nuova Fondazione Gianfranco Amenta per il territorio?.? In Breve Il team include Antonio Bellia, Salvatore Priola, Antonello Bona, Giovanni Liberatore, Giovanna Affetto e Gigi Bellassai.. Il distretto coordina oltre 4000 soci distribuiti tra 120 club su tutto il territorio siciliano.. Il congresso di Modica ha sancito l'istituzione della Fondazione Gianfranco Amenta e il protocollo Co.Tu.Le. Vi.. L'associazione ha registrato l'ingresso di 56 nuovi soci durante le attività congressuali di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Distretto agrumi di Sicilia, al via il progetto editoriale digitale “Sicilia che non t’aspetti”Il Distretto produttivo agrumi di Sicilia avvia il progetto editoriale digitale “Sicilia.
Distretto 108 Ya Lions International, il Governatore Pino Naim: il nostro impegno al servizio della comunitàdi Bianca Desideri Esiste un lavoro che spesso non fa rumore, ma che incide profondamente nella vita delle comunità.