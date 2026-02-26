Distretto agrumi di Sicilia al via il progetto editoriale digitale Sicilia che non t’aspetti

Il Distretto agrumi di Sicilia ha lanciato un nuovo progetto digitale intitolato “Sicilia che non t’aspetti”, dedicato a promuovere la ricchezza degli agrumi locali e il patrimonio territoriale. La piattaforma mira a mettere in luce le peculiarità della produzione e le storie degli imprenditori, offrendo uno sguardo approfondito sulle eccellenze della regione nel settore agrumicolo.

Temi più discussi: Ciclone Harry: il Distretto agrumi di Sicilia scrive al Governo per lo stato di calamità; Ciclone Harry, distretto agrumi Sicilia: dichiarare lo stato di calamità; Al Crea di Acireale il focus annuale sul mondo degli agrumi; Dall'emergenza alla prevenzione: Calabria e Sardegna fanno i conti con i danni del maltempo.