Negli ultimi giorni sono comparsi in alcune zone di Milano e Londra dei poster misteriosi che hanno attirato l’attenzione di molti passanti e appassionati di calcio. La presenza di questi manifesti ha portato alla ribalta una storia sorprendente riguardante una squadra di calcio legata a un famoso gruppo musicale. L’attenzione si concentra ora sull’identità e sul significato di questa iniziativa, che ha unito le due città in modo inaspettato.

Nelle strade di Milano e Londra sono apparsi nei giorni scorsi poster enigmatici che hanno catturato l’attenzione di passanti e appassionati. Le locandine mostravano i l logo dell’Inter accompagnato dalla scritta PPFC: Ready to play, un riferimento al mese di aprile 2026 e, al centro, due mani che reggono un vinile. Un’immagine criptica che nascondeva una collaborazione inaspettata tra mondi apparentemente distanti: il calcio e la musica progressive rock. L’Inter ha infatti stretto una partnership con Sony Music Italia per celebrare i cinquant’anni di Wish You Were Here, uno degli album più iconici della storia della musica realizzato dai Pink Floyd nel 1975.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I Pink Floyd avevano una squadra di calcio: la storia incredibile che ora celebra l’Inter

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