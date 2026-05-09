Pagelle Lazio Inter | Lautaro segna e inventa perla di Sucic Diouf sgasa!

In una partita della 36ª giornata di Serie A giocata all’Olimpico di Roma, la sfida tra Lazio e Inter ha visto protagonisti diversi giocatori. Lautaro Martinez ha segnato e creato occasioni, mentre Sucic ha realizzato un gol con una conclusione di pregio. Inoltre, Diouf ha mostrato grande energia nella sua performance. I voti ai protagonisti sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

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