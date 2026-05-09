Pagelle Lazio Inter | Lautaro segna e inventa perla di Sucic Diouf sgasa!

Da internews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una partita della 36ª giornata di Serie A giocata all’Olimpico di Roma, la sfida tra Lazio e Inter ha visto protagonisti diversi giocatori. Lautaro Martinez ha segnato e creato occasioni, mentre Sucic ha realizzato un gol con una conclusione di pregio. Inoltre, Diouf ha mostrato grande energia nella sua performance. I voti ai protagonisti sono stati assegnati in base alle loro prestazioni sul campo.

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di Giuseppe Colicchia Pagelle Lazio Inter, i nostri voti ai protagonisti in campo all’Olimpico di Roma, sfida valevole per la 36^ giornata di Serie A 202526. Finisce qui Lazio Inter, risultato finale di 3 a 0 nel match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo all’Olimpico di Roma. TOP a fine primo tempo: Lautaro. FLOP a fine primo tempo: . TOP a fine partita: Lautaro. FLOP a fine partita: . 3-5-2: Josep Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni (Dumfries); Diouf, Barella (Frattesi), Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro (Luis Henrique), Thuram (Bonny). Voti Inter: JOSEP MARTINEZ 6,5: Si fa trovare pronto nei tiri, alcuni anche pericolosi, della Lazio.🔗 Leggi su Internews24.com

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