Petar Sucic domina l’Olimpico | il nuovo volto della regia nerazzurra

Da internews24.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Petar Sucic ha guidato con successo la squadra durante la partita all’Olimpico, segnando un gol decisivo e dimostrando grande precisione nella sua posizione. La sua prestazione ha fatto parte di una serata in cui l’intera squadra ha mostrato un'ottima organizzazione, con un'attenzione particolare alle giocate di Sucic. La partita si è conclusa con una vittoria che ha evidenziato le capacità del centrocampista e la sua importanza nel ruolo ricoperto in campo.

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di Lorenzo Vezzaro Gol da antologia e precisione chirurgica: i numeri della serata perfetta del talento di Chivu nell’inedita posizione. Nella vittoria esterna contro la Lazio, l’ Inter ha scoperto una risorsa preziosissima nell’inedita posizione di mediano centrale. Petar Sucic si è rivelato l’assoluto protagonista del match, non solo per il gol spettacolare che ha fissato il risultato sullo 0-2, ma per una gestione del traffico a centrocampo che rasenta la perfezione statistica. Schierato nel cuore della manovra da Cristian Chivu, il croato ha risposto con una prova di una pulizia tecnica impressionante. Un sinistro magico per il raddoppio. Il momento clou della serata di Sucic è arrivato con la rete che ha messo in ghiaccio la partita.🔗 Leggi su Internews24.com

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