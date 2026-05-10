L'Inter 2 continua a dominare, con Lautaro, Sucic e Mkhitaryan protagonisti. Nel match di coppa, la squadra ha mostrato una prestazione convincente. La partita di ieri si è disputata allo stadio Olimpico, dove si deciderà anche la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, in programma mercoledì sera. Il match di ieri ha rappresentato un'anticipazione della sfida decisiva in vista dell'incontro ufficiale.

L’antipasto è il campionato, la portata buona è la Coppa Italia. Una finale che mercoledì sera all’Olimpico vedrà di fronte Lazio e Inter, proprio come accaduto ieri nello stesso stadio. Il primo confronto è dei nerazzurri, con un divario sorprendente date le premesse. Sarri schiera più di un titolare, Chivu ne lascia fuori diversi, eppure è un 3-0 per gli ospiti che riflette i valori mostrati. L’ Inter sta da Papa, volendo fare ironia: in mattinata Lautaro e compagni, con Chivu e Marotta al seguito, fanno visita a Leone XIV, consegnando una maglia nerazzurra. "Ci siamo comportati in maniera corretta, mancano ancora tre gare in stagione e dobbiamo finire il lavoro", dice il capitano argentino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter 2 resta padrona. Lautaro-Sucic-Mkhitaryan. Il test di Coppa è uno show

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