Ultimissime Inter LIVE | il punto sulle condizioni di Lautaro e Mkhitaryan

Nelle ultime ore, si sono aggiornate le condizioni di Lautaro e Mkhitaryan, due giocatori dell'Inter. La redazione di Inter News 24 fornisce un aggiornamento in tempo reale sulle loro situazioni. Le notizie riguardano gli esiti degli esami e le possibili ripercussioni sulle prossime partite. La situazione viene monitorata costantemente e comunicata attraverso le ultime notizie in diretta.

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