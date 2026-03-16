Mkhitaryan ko Barella involuto Sucic timido e Inter c' è un centrocampo da ricostruire

Durante la partita contro l’Atalanta, Mkhitaryan è entrato in campo con buona efficacia, ma successivamente ha accusato un problema fisico che richiederà esami. Barella ha faticato a trovare continuità, mentre Sucic si è mostrato poco incisivo e timido. L’Inter si trova quindi a dover intervenire sul centrocampo, che appare in difficoltà e necessita di interventi.

Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan: tra poche settimane, l'Inter è chiamata a valutazioni approfondite riguardo la manciata di giocatori a cui il prossimo 30 giugno scadrà naturalmente il contratto. Nella maggior parte dei casi la scelta tra rinnovo e addio è già stata fatta, ma un dubbio su tutti resiste. E porta nome e cognome di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è l'unico ancora in ballo per una conferma in nerazzurro anche per la prossima stagione, ma l'infortunio subìto nel finale della sfida all'Atalanta - farà gli esami, rischia di saltare la trasferta di domenica prossima a Firenze e chissà - rallenta un po' le riflessioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mkhitaryan ko, Barella involuto, Sucic timido e... Inter, c'è un centrocampo da ricostruire Articoli correlati Sucic a centrocampo, chi marcherà Gyokeres? Le probabili formazioni di Inter-ArsenalSucic favorito su Mkhitaryan, Acerbi su Bisseck, con Akanji a destra: così Chivu si prepara alla sfida casalinga di oggi contro l'Arsenal. Calciomercato Inter, il futuro del centrocampo tra Frattesi, Mkhitaryan e Calhanogludi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il centrocampo potrebbe cambiare volto nei prossimi mesi: tra scadenze contrattuali, ambizioni... Una selezione di notizie su Mkhitaryan ko Barella involuto Sucic... Inter, Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu: contro la Juventus mediana stile InzaghiL'Inter torna all'antico in vista della sfida contro la Juventus, in programma alla ripresa del campionato e già crocevia importante della stagione. Un ritorno più a livello di uomini che di stile di ... tuttomercatoweb.com Pagelle Inter-Genoa: Mkhitaryan affidabile (7), Dimarco che postura (7,5); Thuram impalpabile (5) Barella frenetico (5,5)7 Bijlow Vola a deviare due volte il tentativo di Bonny e in generale tiene a galla i liguri. 6 Marcandalli Non ha un cliente facile, Bonny, ma complessivamente lo disinnesca. 6 Ostigaard Neutralizza ... corriere.it