GUALDO TADINO – Un gruppo di studenti della Scuola di lingue estere dell’Esercito sono stati in visita al museo regionale dell’emigrazione "Pietro Conti". Accompagnati dal comandante della Scuola, il generale Pietro Romano, sono stati accolti nel museo, considerato uno dei centri documentali più importanti d’Italia per il fenomeno migratorio. Il generale Romano ha donato al Museo un’opera in tiratura limitata che raffigura il Monastero di Santa Giuliana, sede della formazione linguistica militare; ed ha ricordato che le aule della Scuola portano i nomi di città e di diversi borghi umbri: tra queste c’è anche la classe "Gualdo Tadino", a testimonianza di un radicamento profondo con il tessuto regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lingue estere ed Esercito al Museo dell’Emigrazione

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