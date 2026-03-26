Giocando con le lingue del mondo | l' appuntamento per bambini e famiglie al Museo di Geografia

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, il Museo di Geografia dell'Università di Padova organizza un evento dedicato a bambini e famiglie intitolato “Giocando con le lingue del mondo”. L'iniziativa si svolge nei locali del museo, situato in via del Santo, e propone attività che esplorano il legame tra geografia, culture e linguaggi diversi. La partecipazione è aperta a tutte le famiglie interessate a scoprire le varietà linguistiche del mondo.

“Lingue del mondo” propone un percorso in quattro tappe che invita a esplorare la pluralità linguistica come chiave di lettura del pianeta, mettendo in evidenza il legame profondo tra lingua, mobilità e relazioni tra i popoli. In linea con la missione del Museo di Geografia - che valorizza strumenti, carte, globi e narrazioni per interpretare la complessità del mondo - l’attività promuoverà l’incontro con il patrimonio in occasione di dialogo e consapevolezza. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini e si inserisce in una programmazione ormai consolidata che vede il Museo proporre ogni anno nuovi coinvolgenti eventi tematici capaci di coniugare divulgazione scientifica e partecipazione pubblica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - “Giocando con le lingue del mondo”: l'appuntamento per bambini e famiglie al Museo di Geografia Articoli correlati Little World Roma: il museo dove i bambini esplorano il mondo giocando! Biglietti e InfoA Roma, un luogo magico attende i piccoli esploratori e le loro famiglie: Little World Roma, un museo interattivo pensato appositamente per stimolare... Approfondimenti e contenuti su Giocando con le lingue del mondo... Argomenti discussi: Giochiamo con le lingue del Mondo; Studiare la geografia divertendosi con i giochi da tavolo: l'iniziativa al museo dell'Università di Padova. Giochiamo con le lingue del MondoIl Museo di Geografia dell'Università di Padova, organizza, a Padova, nei giorni 28 e 29 marzo, Giochiamo con le lingue del Mondo, un evento per famiglie con bambine e bambini. Un weekend di giochi ... ilbolive.unipd.it