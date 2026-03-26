Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, il museo di Geografia dell’Università di Padova ospiterà l’evento “Lingue del mondo”. L’iniziativa si rivolge alle famiglie e si concentra sulla connessione tra geografia, culture e linguaggi, offrendo un’occasione di approfondimento e scoperta. Le due giornate prevedono attività e visite dedicate a esplorare le diverse lingue parlate nel mondo.

Le date da segnare sul calendario sono due: sabato 28 e domenica 29 marzo. In questi pomeriggi, il museo di Geografia dell’Università di Padova si prepara ad accogliere le famiglie a “Lingue del mondo”, un appuntamento dedicato al rapporto tra geografia, culture e linguaggi. L’iniziativa propone un percorso in quattro tappe che invita a esplorare la pluralità linguistica come chiave di lettura del pianeta, mettendo in evidenza il legame profondo tra lingua, mobilità e relazioni tra i popoli. In linea con la missione del museo, l’attività promuove l’incontro come occasione di dialogo e consapevolezza. L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini e cerca di coniugare divulgazione scientifica e partecipazione pubblica, avvicinando anche i più piccoli ai temi della contemporaneità attraverso la geografia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Un weekend in viaggio tra le “Lingue del mondo” al museo di Geografia

Articoli correlati

“Giocando con le lingue del mondo”: l'appuntamento per bambini e famiglie al Museo di Geografia“Lingue del mondo” propone un percorso in quattro tappe che invita a esplorare la pluralità linguistica come chiave di lettura del pianeta, mettendo...

Lungo viaggio verso la notte al Cilea, cena con Fabrizio Corona e domenica gratis al museo: cosa fare le weekend a Reggio CalabriaPronti per un nuovo weekend?Torna la guida con gli eventi clou del fine settimana.

Nadeesha Uyangoda • Acqua sporca • Finalmente Domenica

Una raccolta di contenuti su Un weekend in viaggio tra le Lingue del...

Temi più discussi: Monna Lisa incontra Dante: l‘intervista impossibile per il Dantedì; Giornate FAI di Primavera, nel weekend appuntamenti a Camogli, Lavagna e Rapallo; Catanzaro celebra il Dantedì: la Dante Alighieri sfida gli studenti sulla lingua viva della Commedia; Festa di Primavera alla Reggia, le Giornate Fai, Buccirosso e Avitabile: gli eventi casertani nel week end dal 20 al 22 marzo.

Il giro del mondo in 80 lingue di Veronica RepettiAbituati al nostro parlare, ignoriamo che in molte lingue le parole quasi non esistono e ci si esprime con fischi (in alcune zone delle Canarie), colpi di tamburi o schiocchi delle labbra detti click ... iodonna.it

Andreas Abasaid rompe i confini del mondo con un EP in quattro lingue: un viaggio tra pop, rock e discoUn viaggio globale che rompe ogni confine: Andreas Abasaid, cantautore cipriota dall’anima cosmopolita, torna con un EP internazionale in uscita l’11 gennaio 2026, un progetto che porta il suo nome e ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Antonio De Rose della VALSI in finale al Campionato nazionale delle lingue di Urbino Abbiamo il piacere di annunciare che il nostro studente ha superato le semifinali del campionato, classificandosi tra i primi quindici a livello nazionale per la lingua spagnol - facebook.com facebook