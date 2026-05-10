È stata avviata un’indagine in Campania riguardo a presunte irregolarità nel reclutamento degli operatori socio sanitari. L’inchiesta è partita dopo un’analisi pubblicata da Fanpage, che aveva evidenziato problemi legati agli esami regionali. Secondo quanto emerso, alcuni candidati sarebbero stati coinvolti in pratiche non conformi durante le prove d’esame. La procura ha aperto un fascicolo per verificare eventuali violazioni e irregolarità.

È stata avviata dopo un'inchiesta di Fanpage sugli esami regionali, in cui i candidati sarebbero stati promossi anche se molto impreparati La regione Campania ha avviato un’indagine interna su presunte irregolarità nelle procedure d’esame per il reclutamento degli operatori socio-sanitari (OSS) e degli operatori socio-assistenziali (OSA). L’indagine è stata avviata dopo un’inchiesta di Fanpage secondo cui tra il 2023 e il 2025 sarebbero stati promossi candidati che non avevano la minima preparazione per ottenere i titoli, e a cui sarebbero state apertamente suggerite le risposte dai commissari durante gli esami scritti. L’indagine è...🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’indagine della Campania sulle presunte irregolarità nel reclutamento degli operatori socio sanitari

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