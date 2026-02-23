Umbria le aziende sanitarie cercano operatori socio sanitari | il bando

L'apertura del concorso pubblico per 122 operatori socio sanitari in Umbria deriva dalla necessità di rafforzare il personale delle strutture sanitarie regionali. Le aziende sanitarie di Perugia e Terni, insieme all'ospedale Santa Maria, cercano candidati con esperienza per migliorare l’assistenza ai pazienti. Il bando, promosso congiuntamente, mira a coprire le diverse esigenze di servizi di cura. La selezione si rivolge a operatori qualificati che desiderano lavorare in ambiti ospedalieri e territoriali.

Contratti a tempo indeterminato per 122 posti disponibili. Candidature entro il 5 marzo 2026 Sanità in Umbria: aperto il concorso pubblico per 122 operatori socio sanitari. Nel dettaglio, alla Usl Umbria 1 e Usl Umbria 2 sono destinati rispettivamente 50 posti, all’azienda ospedaliera di Perugia 12 posti, mentre al Santa Maria di Terni sono previsti 10 posti. Dei posti messi a disposizione per ciascuna azienda sanitaria, alcuni sono riservati ai volontari delle forze armate congedati senza demerito e ai volontari del servizio civile universalenazionale senza demerito. Fra i requisiti necessari, è richiesta obbligatoriamente la qualifica di operatore socio sanitario che deve essere allegata alla domanda online di partecipazione, pena l’esclusione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Usl Umbria 2, concorso operatori socio-sanitari: 122 assunzioni nella sanità pubblicaL’Usl Umbria 2 ha aperto un concorso pubblico per 122 posti di operatore socio-sanitario, a causa della necessità di rafforzare il personale sanitario.

Operatori socio sanitari. Consegnati 26 attestati

Umbria. Riordino Ssr: le Usl passano da 4 a 2

