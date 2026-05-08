La Regione Campania ha avviato un'indagine interna sugli esami per operatori socio-sanitari dopo le inchieste di Fanpage

La Regione Campania ha avviato un’indagine interna sugli esami per operatori socio-sanitari a seguito delle inchieste pubblicate da Fanpage. La documentazione raccolta è stata consegnata alla Procura, ai NAS e alla Polizia Postale. Sono in programma ispezioni straordinarie e verifiche sui titoli di studio già rilasciati. La decisione si inserisce nel quadro di controlli avviati per fare chiarezza sulla situazione.

Gli uffici regionali hanno già trasmesso la documentazione a Procura, NAS e Polizia Postale, e sono previste ispezioni straordinarie e verifiche sui titoli già rilasciati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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