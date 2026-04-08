Thiago Motta Napoli tutto falso? Il padre dell’agente del tecnico spiega tutto!

Recentemente sono circolate voci riguardanti un possibile trasferimento di Thiago Motta nel Napoli, ma il padre dell’agente del tecnico ha smentito le indiscrezioni, chiarendo la posizione del suo figliolo. In diverse dichiarazioni, ha spiegato che non ci sono trattative in corso e che non ci sono stati accordi con alcuna squadra. La questione resta quindi senza conferme ufficiali e si limita alle voci di mercato.

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