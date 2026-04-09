Thiago Motta, ex allenatore della Juventus, sembra essere interessato a diverse opportunità professionali. Recenti indiscrezioni indicano che il suo futuro potrebbe non essere limitato al Napoli, ma includere anche altre due destinazioni. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su queste scelte, e le discussioni su eventuali nuovi incarichi proseguono tra gli addetti ai lavori. La sua decisione potrebbe influenzare il panorama calcistico nelle prossime settimane.

di Angelo Ciarletta Non c’è solo il Napoli nel futuro di Thiago Motta. L’ex tecnico della Juventus gradisce anche queste due mete: vediamo di quali si tratta. La Juve convive ancora con l’ombra di Thiago Motta, attualmente ancora sotto contratto nonostante l’esonero avvenuto il 23 marzo 2025. Secondo l’analisi di Tuttosport, la situazione rappresenta un “vuoto di passaggio” che testimonia quanto costruire una nuova identità possa avere costi elevati, specialmente se il progetto viene sconfessato prematuramente.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thiago Motta, non solo il Napoli nel suo futuro. L’ex tecnico della Juventus gradisce anche queste due mete

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