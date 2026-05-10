Liguria pioggia e vento | calano le temperature con il mare mosso

In Liguria, il maltempo si manifesta con pioggia e vento, portando un calo delle temperature e un mare mosso. Le previsioni indicano che nel pomeriggio le piogge saranno più intense in alcune zone, mentre nelle prossime ore il vento nell’area dell’imperiese si intensificherà, con variazioni nella direzione e nella forza. Gli esperti continuano a monitorare la situazione per aggiornamenti sulle condizioni meteo.

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? Domande chiave Dove colpiranno con più intensità le piogge nel pomeriggio?. Come cambierà il vento nell'area dell'imperiese nelle prossime ore?. Quando inizieranno a vedersi le prime schiarite lungo la costa?. Quali temperature registreranno i fondovalle dopo il calo termico?.? In Breve Piogge concentrate sui versanti padani durante il pomeriggio secondo il Centro Limet.. Temperature costiere tra 12°C e 20°C con minime interne di 6°C.. Possibili venti forti nell'imperiese con mare mosso soprattutto al ponente.. Miglioramento previsto verso sera con schiarite lungo la fascia costiera.. La perturbazione che colpisce la Liguria in questa domenica 10 maggio 2026 porta piogge intermittenti e un calo delle temperature su gran parte del territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, pioggia e vento: calano le temperature con il mare mosso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Meteo, cambia tutto: calano le temperature e arriva la pioggia Meteo Napoli, calano le temperature e torna la pioggia: le previsioni fino al weekendSecondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, ma nelle prossime ore... Argomenti più discussi: Maltempo: pioggia e temporali al Centro-Nord; Forti piogge sulla Liguria, le previsioni per le prossime ore; Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio; Meteo LIGURIA Video: previsioni aggiornate.