Meteo cambia tutto | calano le temperature e arriva la pioggia

Nella provincia di Monza e della Brianza si prevede un cambiamento del tempo a partire da lunedì, dopo un fine settimana soleggiato. Le temperature, che nei giorni scorsi hanno raggiunto i 27 gradi, inizieranno a diminuire, e sono previste le prime nuvole. Da quel giorno, è attesa anche la pioggia, che potrebbe interessare i cieli della zona. Il clima si farà più fresco rispetto ai giorni precedenti.

Pioggia e calo delle temperature in arrivo per la provincia di Monza e Brianza. Dopo un fine settimana, quello del 25 e 26 aprile, che si preannuncia soleggiato e con temperature che arriveranno a toccare i 27 gradi, da lunedì 27 le prime nuvole inizieranno ad addensarsi sui cieli brianzoli.Ma se.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi.

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