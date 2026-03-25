Meteo Napoli calano le temperature e torna la pioggia | le previsioni fino al weekend

Secondo le previsioni meteo aggiornate, oggi a Napoli il cielo sarà prevalentemente sereno con poche nubi. Tuttavia, nelle prossime ore si attende un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature, con l’arrivo di piogge che potrebbero protrarsi fino al weekend. Le condizioni atmosferiche mostreranno quindi un cambiamento rispetto alla mattina, con un peggioramento delle condizioni climatiche.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da nubi di scarsa consistenza, ma nelle prossime ore tutto è destinato a cambiare. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da assenza di nubi, con una temperatura di 11°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 1:00 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da bel tempo, con una temperatura di 10°C. 🔗 Leggi su 2anews.it

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