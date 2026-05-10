Licenziati Terremoto in politica | nuovo caos

Da caffeinamagazine.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In queste ore, al Collegio Romano si respira un’aria di grande tensione, con telefoni che suonano continuamente, volti preoccupati e porte sbarrate. Si susseguono incontri e decisioni in un clima di incertezza, mentre si delineano nuove evoluzioni nella scena politica nazionale. La situazione sembra in rapido fermento e tutto lascia supporre che si stia vivendo un momento di forte cambiamento.

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Al Collegio Romano, in queste ore, l’aria è quella delle grandi svolte: telefoni che squillano, facce tese, porte chiuse. E soprattutto una sensazione netta, quasi fisica: sta per cambiare tutto. Perché quando un ministro decide di mettere mano alla propria squadra, raramente è un semplice aggiustamento. Il punto è che al ministero della Cultura non si parlerebbe di un ritocco. La voce che circola è di quelle che fanno rumore: Alessandro Giuli avrebbe scelto la strada più drastica, azzerando lo staff e aprendo una riorganizzazione interna destinata a lasciare strascichi, anche politici, dentro Fratelli d’Italia. Una scelta netta che spiazza tutti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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