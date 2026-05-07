Quattro dipendenti licenziati nuovo sciopero dei sindacati | Dall' azienda solo generiche giustificazioni

Dopo il licenziamento di quattro dipendenti, i sindacati hanno indetto un nuovo sciopero presso l'azienda che produce impianti per conglomerati bituminosi. L’incontro del 30 aprile con la direzione aziendale non ha portato a chiarimenti, poiché le aziende hanno presentato solo giustificazioni generiche riguardo alle decisioni di licenziamento. Le organizzazioni sindacali continuano a chiedere spiegazioni sui motivi delle sospensioni e delle esimenti.

Prosegue lo sciopero nell'azienda che produce impianti per conglomerati bituminosi. Dopo l'iniziativa sindacale del 30 aprile per discutere con la Marini di Alfonsine del licenziamento di quattro tra lavoratrici e lavoratori, per Fim, Fiom, Uilm "l’azienda non è stata in grado di fornire alle.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Quattro lavoratori licenziati: scattano le prime ore di sciopero nell'aziendaParte lo sciopero "a seguito dei quattro licenziamenti individuali intimati la settimana scorsa da Marini Spa": lo hanno reso noto oggi Fim Fiom e... Sciopero del 27 febbraio, l’Azienda ospedaliera respinge le motivazioni dei sindacatiDopo la proclamazione dello stop di un’intera giornata da parte di FP CGIL e UIL FPL, la Direzione dell'Azienda Ospedale-Univeristà di Padova replica... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il primo caso italiano di licenziamento e AI si chiude con una condanna per l’azienda; Vestas Italia, licenziamenti alla vigilia del Primo Maggio: la Uilm attacca l'azienda; Arena, ko il corpo di ballo, 19 licenziati: Disinteresse delle istituzioni; L'ospedale San Cataldo pronto non prima del 2028. Altri due anni di attesa. Nuovo Grand Tour Italia: 4 licenziamentiSono stati licenziati quattro dipendenti delle casse di Grand Tour Italia, nell’ambito della nuova ‘rivoluzione’ del parco agroalimentare in via Paolo Canali, che vedrà la luce entro metà aprile. Tra ... ilrestodelcarlino.it Meta licenzia 8mila dipendenti, spesa fuori controllo per l’intelligenza artificialeMeta ha annunciato il licenziamento di 8mila dipendenti per i costi troppo elevati sostenuti per gli investimenti in IA ... quifinanza.it Il Tribunale di Genova ha emesso la prima condanna in Italia per un licenziamento legato all’uso dell’Intelligenza Artificiale. Lo scorso anno, Maersk ha licenziato quattro dipendenti genovesi giustificandosi con una delocalizzazione in Asia. La verità Le loro - facebook.com facebook