‘I promessi sposi’ | A 14-15 anni richiedono eccessivo sforzo di comprensione meglio dal quarto anno il punto di vista dell’autore delle Indicazioni nazionali dei Licei

Recentemente, si è riaccesa la discussione sull’introduzione de I promessi sposi nel percorso dei licei italiani, in seguito alla pubblicazione delle nuove Indicazioni nazionali approvate dal Ministero dell’Istruzione. Un autore coinvolto nel dibattito ha commentato che, per studenti tra i 14 e i 15 anni, la lettura del romanzo richiede uno sforzo eccessivo di comprensione, suggerendo che sarebbe più adatto a partire dal quarto anno di scuola superiore.