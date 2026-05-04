‘I promessi sposi’ | A 14-15 anni richiedono eccessivo sforzo di comprensione meglio dal quarto anno il punto di vista dell’autore delle Indicazioni nazionali dei Licei
Recentemente, si è riaccesa la discussione sull’introduzione de I promessi sposi nel percorso dei licei italiani, in seguito alla pubblicazione delle nuove Indicazioni nazionali approvate dal Ministero dell’Istruzione. Un autore coinvolto nel dibattito ha commentato che, per studenti tra i 14 e i 15 anni, la lettura del romanzo richiede uno sforzo eccessivo di comprensione, suggerendo che sarebbe più adatto a partire dal quarto anno di scuola superiore.
La discussione sull’insegnamento de I promessi sposi nei licei si riaccende con le nuove Indicazioni nazionali volute dal Ministero dell’Istruzione. Il testo di Alessandro Manzoni resta un passaggio obbligato della formazione letteraria, ma si apre alla possibilità di spostarne la lettura dal secondo al quarto anno, lasciando maggiore autonomia ai docenti. Il ragionamento parte da un confronto diretto tra I promessi sposi e Il sistema periodico di Primo Levi. Se il primo viene riconosciuto come “letterariamente superiore”, il secondo risulterebbe più accessibile a studenti di 14-15 anni, soprattutto per linguaggio e contesto narrativo. La...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie correlate
Indicazioni nazionali Licei: gli studenti dovranno leggere 6 libri in 2 anni. I promessi sposi dal quarto anno, la Divina commedia tra terzo e quartoLa bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, interviene in modo diretto sulle...
Indicazioni nazionali Licei: gli studenti dovranno leggere 6 libri in 2 anni. I promessi sposi slittano al quarto anno, la Divina commedia tra terzo e quartoLa bozza delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, pubblicata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, interviene in modo diretto sulle...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Davvero è meglio non fare più ‘I promessi sposi’ al biennio? – di Enrico Galiano; Nuove Indicazioni Nazionali licei, stop ai Promessi Sposi al biennio: Manzoni simbolo di una scuola vecchia?; Spostare lo studio dei Promessi Sposi al quarto anno, Valditara: Affermazioni e proposte non mie; Promessi sposi rimandati a scuola, Valditara frena: cosa succede.
Alessandro Barbero e l'appello a Valditara: I Promessi Sposi restino al secondo anno del liceo, è la scelta più ragionevoleLo storico primo firmatario di un appello di professori universitari: il quarto anno risulterebbe troppo affollato costringendo ad una riduzione della lettura del Manzoni. Dubbi sui libri proposti in ... corriere.it
Valditara chiarisce il caso Manzoni: I Promessi Sposi troppo difficili? Non è una mia propostaDopo le polemiche sulle nuove Indicazioni nazionali e sul ruolo dei Promessi Sposi a scuola, il ministro Valditara chiarisce: Non sono proposte firmate da me ... skuola.net
Da un lato le indicazioni stradali fuorvianti e dall'altro le indicazioni dei navigatori che portano ad un percorso che nelle ore serali Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook
Fondo di Tesoreria: obbligo versamento TFR. Le indicazioni per i datori di lavoro agricoli e le scadenze rb.gy/jj5ucf Inps Comunica x.com