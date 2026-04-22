Il ministero ha annunciato modifiche nel percorso di studi dei licei, eliminando la geostoria come materia unica e ripristinando le discipline separate. La sezione dedicata allo studio dell’Occidente, già presente nel primo ciclo, torna ad essere centrale nel nuovo quadro didattico. Inoltre, si prevede un incremento dell’attenzione sull’intelligenza artificiale, con indicazioni specifiche per il suo approfondimento nel biennio.

La geostoria scompare per tornare alle due discipline distinte. Lo studio dell’Occidente – come nel primo ciclo – diventa protagonista. Per la prima volta entra il tema dell’intelligenza artificiale, affidando alla matematica il compito di fornire i concetti e il linguaggio che stanno alla base dei sistemi di Ai. Ma non solo. Più attenzione anche a dare importanza alla nostra lingua; stop alle lunghe lezioni sulla vita degli autori, all’apprendere a memoria le definizioni delle figure retoriche, di date, nomi, eventi. Basta con la lettura dei “Promessi Sposi” al biennio (meglio farla più tardi, secondo il ministero). E, ancora, per la prima volta nello studio della letteratura epica e dei testi antichi appare il Corano accanto alla Bibbia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio alla geostoria, niente Promessi Sposi al biennio e spinta sullo studio dell’AI: cosa dicono le nuove indicazioni del ministero per i licei

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