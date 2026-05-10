libri al pratello per sant jordi

Oggi a Porta Pratello si svolge l’evento dedicato ai libri in occasione di Sant Jordi, una celebrazione che coinvolge le librerie indipendenti del quartiere. La giornata, tradizionalmente dedicata alla promozione della lettura e all’incontro tra autori e lettori, si tiene quest’anno con qualche giorno di ritardo rispetto alla data ufficiale della Giornata mondiale del libro. L'iniziativa si ripete ogni anno, attirando appassionati e curiosi.

Librerie indipendenti in festa, oggi, per Sant Jordi. Ormai un appuntamento fisso a Porta Pratello per la Giornata mondiale del libro che quest’anno è slittata di qualche giorno. Ma oggi – dalle 10 alle 21 – sono pronti a tornare banchetti, presentazioni di libri con gli autori, assieme a birre e vini indipendenti in via Pietralata 58. E anche in caso di maltempo: le librerie, infatti, saranno disposte nella parte porticata di Porta Pratello e gli incontri si terranno in Sala Cenerini, al secondo piano del chiostro. Chiamate a raccolta dunque le librerie indie di Bologna e dintorni fra le quali La confraternita dell’uva, Trame, Inuit, Libreria delle donne di Bologna; Sette Volpi, Ubik Irnerio, Attraverso - Libreria indipendente per l’infanzia e l’adolescenza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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