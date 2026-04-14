Antigone | Al Pratello degrado cambi ai vertici e tentativi di rilancio

Nel 2025, l’Istituto penale per il carcere minorile del Pratello ha attraversato un periodo caratterizzato da significativi cambiamenti organizzativi, come evidenziato nell’ottavo rapporto dell’associazione Antigone sulla Giustizia minorile. La struttura di via De’ Marchi, situata nel centro storico della città, ha affrontato fasi di degrado e tentativi di rilancio, suscitando attenzione sulla situazione complessiva del carcere minorile.