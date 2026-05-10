Secondo un rapporto recente, più della metà dei Paesi nel mondo si trovano in condizioni critiche per quanto riguarda la libertà di stampa. L’Italia si colloca al 56° posto, con un peggioramento rispetto agli anni precedenti. Negli Stati Uniti, alcune leggi sulla sicurezza sono state associate a un calo della libertà di stampa, contribuendo alla diminuzione del punteggio complessivo. Questi dati evidenziano le sfide che affrontano molte nazioni nel garantire un’informazione libera e indipendente.

? Domande chiave Perché l'Italia è scivolata fino al 56° posto in classifica?. Come hanno influito le lla sicurezza sul declino degli Stati Uniti?. Chi sono i principali responsabili dell'asfissia del giornalismo globale?. Quali meccanismi stanno spingendo i reporter italiani verso l'autocensura?.? In Breve Il 52,2% dei Paesi presenta condizioni critiche contro il 13,7% dei primi anni Duemila.. Norvegia guida la classifica mondiale seguita da Olanda, Estonia, Danimarca e Svezia.. Russia al 171° posto su 180 dopo il controllo statale post-guerra Ucraina 2022.. Italia scende al 56° posto su 180 per l'uso di querele intimidatorie.. Il 30 aprile l’organizzazione Reporters sans frontières ha diffuso un rapporto che descrive una libertà di stampa ai minimi termini negli ultimi venticinque anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà di stampa in crisi: il 52% dei Paesi è in condizioni critiche

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