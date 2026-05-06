Secondo un rapporto recente, cento Paesi sono stati segnalati come sotto pressione per la libertà di stampa, con l’Italia che ha registrato un calo nella classifica. Le restrizioni e le pressioni politiche continuano a influenzare il lavoro dei giornalisti, mettendo a rischio la loro sicurezza. La situazione evidenzia come in molte democrazie le pressioni esterne possano incidere sulla possibilità di fare informazione libera e indipendente.

? Cosa scoprirai Perché l'Italia sta perdendo terreno nella classifica della libertà di stampa?. Come influiscono le pressioni politiche sulla sicurezza dei giornalisti nelle democrazie?. Quali sono le conseguenze delle sanzioni energetiche americane sulla popolazione cubana?. Perché i ribelli sono riusciti a occupare la base strategica di Tessalit?.? In Breve Trump minaccia nuove sanzioni e navi da guerra verso Cuba dopo l'evento in Florida.. Ribelli occupano la base di Tessalit vicino al confine algerino nel nord del Mali.. Progetto Aifo coinvolge 100 aziende tunisine per l'inserimento lavorativo di 200 disabili.. Reporter uccisi nei conflitti di Libano, Gaza, Sudan e Sud Sudan segnalano rischi estremi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libertà di stampa in crisi: 100 Paesi sotto assedio, l’Italia scende

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