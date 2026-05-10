Israele ha rilasciato e deportato due attivisti della Global Sumud Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, arrestati il 29 aprile e detenuti in un carcere israeliano. Dopo alcuni interrogatori, i due sono stati liberati e lasciati il paese. Entrambi sono membri del comitato direttivo della campagna internazionale. Non ci sono state altre persone coinvolte o ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

Israele ha liberato ed espulso Thiago Ávila e Saif Abu Keshek, attivisti e membri del comitato direttivo della Global Sumud Flotilla, arrestati il 29 aprile e trasferiti in un carcere israeliano per vari interrogatori. Entrambi si trovavano a bordo di barche italiane, in acque internazionali, al largo dell’isola di Creta, nel momento in cui la marina israeliana li ha intercettati. Il ministero degli Esteri israeliano li ha definiti due «provocatori professionisti» e ha annunciato la loro espulsione «dopo aver completato le indagini su di loro». Il tribunale di Ashkelon aveva confermato la loro detenzione soltanto fino a domenica. Le autorità israeliane hanno accusato lo spagnolo Abu Keshek di far parte di un gruppo terroristico; Ávila, che è brasiliano, è invece accusato di attività illegali, ma entrambi negano qualsiasi coinvolgimento.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Liberati i due attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago Ávila e Saif Abu Keshek

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Flotilla, a Milano presidio per Saif e Thiago: Responsabilità dello Stato italiano

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