Arrivati a Creta gli attivisti della Flotilla due portati in Israele e interrogati | Sospetto terrorismo Chi sono Saif Abu Keshek e Thiago Ávila

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono arrivati nel porto di Ierapetra, sull’isola di Creta, a bordo delle imbarcazioni che hanno attraversato il Mediterraneo. Due di loro sono stati portati in Israele e sottoposti a interrogatorio con l’accusa di sospetto terrorismo. Tra i partecipanti ci sono Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, mentre la maggior parte degli altri membri ha concluso la traversata.

Si è conclusa con uno sbarco nel porto di Ierapetra, sull’isola di Creta, la traversata della maggior parte dei componenti della Global Sumud Flotilla. I 175 attivisti, intercettati dalla marina israeliana tra mercoledì e giovedì mentre tentavano di rompere il blocco navale e raggiungere le coste di Gaza, sono stati scortati dalla Guardia costiera greca per iniziare le procedure di rimpatrio verso i rispettivi Paesi d’origine. Tuttavia, il bilancio dell’operazione non si esaurisce con lo sbarco in Grecia: due membri del gruppo non sono scesi dalla nave israeliana e sono attualmente sotto la custodia delle autorità di Tel Aviv. I due attivisti trasferiti in Israele.🔗 Leggi su Open.online

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