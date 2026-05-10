Flotilla espulsi da Israele i due attivisti Thiago Avila e Saif Abu Keshek

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Israele ha espulso dal paese due attivisti della Flotilla, Thiago Avila e Saif Abu Keshek, poche ore prima dell’annuncio ufficiale. I due erano stati posti in stato di fermo con accuse di grave entità dopo un’operazione delle forze di difesa israeliane avvenuta in acque internazionali davanti a Creta. La decisione di allontanarli è stata comunicata prima che si verificassero ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Con qualche ora di anticipo, Israele ha annunciato di aver espulso dal Paese Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Flotilla posti in stato di fermo con accuse gravissime dopo l’operazione in acque internazionali, davanti a Creta, delle Idf. È stato il ministro degli Esteri di Tel Aviv ad annunciare il rilascio ma la notizia circolava già da qualche ora: “Dopo la conclusione delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, membri della flottiglia di provocazione, sono stati espulsi oggi da Israele”. Non è chiaro adesso dove i due siano stati espulsi, è probabile che la loro destinazione sia la...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

flotilla espulsi da israele i due attivisti thiago avila e saif abu keshek
© Ilgiornale.it - Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago Avila e Saif Abu Keshek
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Flotilla, Saif Abu Keshek e Thiago Avila espulsi da Israele“Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti Saif Abu Keshek e Thiago Avila, appartenenti alla ‘flottiglia della...

Arrivati a Creta gli attivisti della Flotilla, due portati in Israele e interrogati: «Sospetto terrorismo». Chi sono Saif Abu Keshek e Thiago ÁvilaSi è conclusa con uno sbarco nel porto di Ierapetra, sull’isola di Creta, la traversata della maggior parte dei componenti della Global Sumud...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web