Israele ha espulso dal paese due attivisti della Flotilla, Thiago Avila e Saif Abu Keshek, poche ore prima dell’annuncio ufficiale. I due erano stati posti in stato di fermo con accuse di grave entità dopo un’operazione delle forze di difesa israeliane avvenuta in acque internazionali davanti a Creta. La decisione di allontanarli è stata comunicata prima che si verificassero ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Con qualche ora di anticipo, Israele ha annunciato di aver espulso dal Paese Thiago Avila e Saif Abu Keshek, i due attivisti della Flotilla posti in stato di fermo con accuse gravissime dopo l’operazione in acque internazionali, davanti a Creta, delle Idf. È stato il ministro degli Esteri di Tel Aviv ad annunciare il rilascio ma la notizia circolava già da qualche ora: “Dopo la conclusione delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abu Keshek e Thiago Ávila, membri della flottiglia di provocazione, sono stati espulsi oggi da Israele”. Non è chiaro adesso dove i due siano stati espulsi, è probabile che la loro destinazione sia la...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago Avila e Saif Abu Keshek

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