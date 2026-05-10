L' hotel di lusso in pieno centro da 200 camere mai fatto di Carlo Crocco | dall’Ambrogino d’oro all’indagine per abusi edilizi

Un hotel di lusso nel centro città, con 200 camere, è stato aperto di recente; questa è la prima volta che l’edificio ospita una struttura ricettiva di queste dimensioni. Nel frattempo, si sono svolti alcuni accertamenti legali riguardanti il proprietario, noto imprenditore di origine varesina, che ha ricevuto un riconoscimento pubblico e ora è coinvolto in un’indagine per presunti abusi edilizi. La sua carriera ha attraversato diverse tappe, tra cui il trasferimento in Svizzera e la creazione di un marchio di orologeria molto famoso.

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