Xylella team di scienziati da tutto il mondo per fermare la pandemia Blanca Landa nominata nel comitato scientifico | chi è

Blanca Landa entra nel comitato scientifico per combattere la Xylella, causata dalla diffusione del batterio che avanza in Puglia. La presenza di altri 177 ulivi infetti ha accelerato gli sforzi di un team internazionale di ricercatori. La collaborazione mira a trovare soluzioni efficaci per proteggere le colture e fermare l’espansione dell’infezione. La presenza di esperti provenienti da diversi Paesi rafforza l’impegno contro questa minaccia.

Reclutare i migliori scienziati nazionali e internazionali per arginare l'avanzata dell'infezione da Xylella, ormai arrivata in provincia di Foggia: altri 177 ulivi sono stati, infatti, contagiati. In attesa della possibile nomina di un commissario, la Regione Puglia ha deciso di rafforzare la propria strategia inserendo nel comitato tecnico-scientifico i massimi esperti sul batterio killer. Il primo tassello è stato inserito ieri con la nomina della ricercatrice spagnola Blanca Landa, originaria di Cordoba: è tra le principali autorità scientifiche europee nello studio delle malattie delle piante, con un focus specifico sulla Xylella fastidiosa. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

