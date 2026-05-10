L'ex ministra ha annunciato di aver subito una doppia mastectomia pochi giorni fa a causa di un tumore. In un'intervista, ha spiegato di aver provato sensazioni di fragilità e di aver pensato immediatamente ai suoi figli. Ha anche invitato le donne a non temere di parlare apertamente delle proprie condizioni di salute legate al cancro. La deputata di Azione ha condiviso il suo percorso di diagnosi e trattamento.

«Per quale motivo ho scelto di rendere pubblica una battaglia così privata? Perché in questo tipo di situazione ci si può sentire disorientate e sole. E in questa solitudine troppe donne restano ingabbiate». L’obiettivo, quindi, è spingere altre come lei a «non aver paura di parlare della propria malattia», chiarisce Bonetti, 52 anni appena compiuti, che ha subìto da pochi giorni una doppia mastectomia. «Alle altre donne vorrei dire che non siamo sole e che c’è una comunità che ci può accompagnare». Si è affidata alla scienza e ai medici, come sua sorella Silvia che è ginecologa. «In questa situazione ti rendi conto che la capacità di trovare soluzioni, per cui vieni apprezzata professionalmente, non vuol dire essere onnipotenti.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L’ex ministra Bonetti: «Il tumore? Mi sono sentita fragile. Il primo pensiero per i miei figli. Le donne non abbiano paura di parlarne»

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