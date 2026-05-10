L' ex casa di Alfio cambia pelle accoglienza e deposito valigie per i turisti | affidati i lavori da 400mila euro

L'ex casa di Alfio sta per essere ristrutturata con un investimento di 400mila euro, destinato a trasformarla in un punto di accoglienza e deposito bagagli per i turisti. I lavori sono stati ufficialmente affidati e ora il cantiere è operativo. La struttura cambierà volto, offrendo servizi di accoglienza e conservazione per i visitatori che arrivano in città. La trasformazione segna un passo importante per le attività turistiche locali.

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