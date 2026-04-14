Recupero della caserma dell’Arma Affidati lavori per 200mila euro

Durante le operazioni dei carabinieri del comando provinciale di Siena, che hanno portato all’arresto di 11 persone, è stato annunciato il recupero della caserma dell’Arma. Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione per un importo di 200mila euro. Questa decisione si inserisce in un piano di interventi per migliorare le strutture dell’Arma nella zona. I lavori riguarderanno la riqualificazione degli spazi e l’adeguamento alle normative di sicurezza.

Nelle ore in cui i carabinieri del comando provinciale di Siena operavano 11 arresti, smantellando un sistema estorsivo negli appalti toscani legato al clan Moccia, sul fronte della sicurezza del nostro territorio arriva un’altra buona notizia: il restyling della caserma dei carabinieri di Castellina Scalo, storica sede del comando di Monteriggioni. Dopo aver acquistato l’edificio, il Comune di Monteriggioni ha investito altri 200mila euro per il restyling della struttura e proprio in questi giorni ha affidato i lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Citis di Siena, che si è aggiudicata l’appalto. "L’immobile – spiega l’amministrazione...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Recupero della caserma dell’Arma. Affidati lavori per 200mila euro L’ex caserma verso il recupero. Al via i lavoriDa Caserma “Serafino Gnutti2 a Corte San Bartolomeo dei Somaschi, in omaggio sia all’ex Chiesa sconsacrata che fa parte della struttura rigenerata,... Bastione di San Giorgio. Affidati i lavori di recuperoSono stati affidati i lavori di restauro e recupero del Bastione di San Giorgio, che diventerà una nuova porta di accesso al futuro Parco della... Argomenti più discussi: Recupero della caserma dell’Arma. Affidati lavori per 200mila euro; Erap: prosegue l’intervento di recupero a studentato dell’ex caserma Fazio ad Ancona; A Bari il giardino allitaliana nella nuova Casa della Cittadinanza dellex Caserma Rossani: sarà dedicato a Erminia Traversa; Bari, nell’ex caserma Rossani un giardino all’italiana: ok al progetto. Ospedaletti approva il progetto di recupero della spiaggia libera attrezzata “Calaparamari” Intervento da 140mila euro per riqualificare l’area: nuova struttura, ripascimento e lavori sul piano di calpestio facebook Si è svolto ieri il primo convegno nazionale dedicato al recupero della fauna selvatica, organizzato da #WWF e #Lipu Grande partecipazione: istituzioni, centri di ricerca, forze dell'ordine, operatori, volontari, associazioni Qui il comunicato stampa x.com